Débat au Grand Conseil – Les députés vaudois veulent tirer plus de loups Les attaques sur les troupeaux inquiètent toujours plus les élus qui demandent des mesures. Renaud Bournoud

Le Grand Conseil vaudois. ARC/Jean-Bernard Sieber

Le loup est à nouveau venu hanter les débats du Grand Conseil, mardi après-midi. Un sujet «émotionnel» avec lequel il faut savoir «garder la tête froide», ont assuré les députés de tous bords. Il a néanmoins fallu une motion d’ordre pour abréger les palabres et voter sur la détermination de l’UDC José Durussel. Le texte demande au Conseil d’État de «tout mettre en œuvre afin de pouvoir prélever le plus rapidement possible les loups commettant des attaques dans les fermes». Comme toutes les déterminations, cette demande n’a aucun effet contraignant.