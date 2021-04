Grand Conseil – Les députés votent le maintien de leur rabais fiscal La majorité de droite rejette la fin de la défiscalisation de 85% des indemnités, fixée il y a bientôt soixante ans par l’Administration cantonale. Jérôme Cachin

«Le travail du député n’est pas vraiment un travail, mais une façon de rendre service à la société», selon le PLR Marc-Olivier Buffat. ARC Jean-Bernard Sieber

Les députés vaudois voient leurs indemnités défiscalisées à 85%. Cette pratique a été fixée par l’administration fiscale en 1963 et elle va perdurer. Mardi au Grand Conseil, ils ont été 70 à approuver le maintien de ce rabais, contre 63 oui et 4 abstentions. La motion déposée par l’ancien député de SolidaritéS, Jean-Michel Dolivo, a ainsi été rejetée. Seuls quelques élus des groupes UDC, PLR et Vert’libéraux se sont abstenus ou se sont associés au vote des formations de gauche, favorables à l’abolition de ce «privilège». Deux conceptions du travail du député se sont affrontées. Celle de la droite a gagné.

«Les députés sont des non-professionnels, des politiciens de milice, sans contrat ni nomination.» Grégory Devaud, PLR

Pour le PLR Grégory Devaud, agriculteur et municipal, «le système actuel est le plus équitable». Le libéral-radical du Chablais est le vice-président de la Commission des institutions et des droits politiques, qui a étudié la proposition déposée en 2019. Si la majorité de cette commission s’oppose à la fin de la défiscalisation des indemnités, c’est parce que «les députés sont des non-professionnels, des politiciens de milice, sans contrat ni nomination», explique-t-il. D’ailleurs la préparation des dossiers n’est pas payée, seules les séances de commission ou du plénum le sont.

Au nom de la minorité de gauche, le socialiste Jean Tschopp plaide pour la fin de cet «abattement fiscal» fixé par l’exécutif cantonal. Ce juriste appelle à une normalisation: «Nous ne voyons pas en quoi ce privilège est justifié, car nos indemnités de députés constituent un revenu comme un autre», assure-t-il.

Depuis l’instauration de cet abattement de 85% en 1963, de l’eau a coulé sous les ponts. D’abord, il était calqué sur le régime appliqué aux parlementaires fédéraux, aboli au profit d’une fiscalisation standard. Surtout, une nouvelle déduction fiscale a été introduite pour les dons aux partis politiques. Ces dons, les députés en font, ce qui provoque un cumul de deux déductions, argumentent les élus de gauche: «Les députés peuvent parfois déduire des sommes à double, ce qui est curieux dans la logique fiscale», souligne Hadrien Buclin, chercheur universitaire (Ensemble à Gauche – POP).

«Nous ne voyons pas en quoi ce privilège est justifié, car nos indemnités de députés constituent un revenu comme un autre.» Jean Tschopp, socialiste

Le PLR Pierre Volet, qui dirige son entreprise de charpenterie, tient un tout autre discours, qui fait monter la tension: «Si on vote la fin de cet abattement, vous n’aurez plus un seul député patron au Grand Conseil, mais que des fonctionnaires, des gens qui peuvent se donner la peine de venir ici, à qui on donne encore des congés payés pour venir ici!» prévient-il. Et il livre ses propres chiffres: sur ses «20’000 ou 22’000 francs» d’indemnités par année, 5000 francs sont versés à son parti. «Alors à l’avenir, je vais devoir payer pour venir au Grand Conseil, c’est de la connerie», s’emporte-t-il. Le socialiste Arnaud Bouverat, syndicaliste, lui répond que les statistiques le contredisent: «Je suis choqué par ces propos, dit-il. Notre démocratie est imparfaite par l’accès des salariés à la politique, pas celle des patrons.» Pour l’UDC Julien Cuérel, fiduciaire, l’exemple Volet est «choquant et pas acceptable vis-à-vis des contribuables».

Le président du PLR, Marc-Olivier Buffat, avocat, appuie son collègue Volet en expliquant que: «Le travail du député n’est pas vraiment un travail, mais une façon de rendre service à la société.» C’est ainsi que, douze ans après une première tentative lancée par un député socialiste, l’abolition de l’abattement fiscal des députés a une fois de plus échoué.

