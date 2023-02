Pénurie de médicament – Les dérives d’un antidiabétique détourné pour maigrir Des diabétiques peinent à trouver l’Ozempic, dont les vertus amincissantes sont vantées depuis plusieurs mois sur les réseaux sociaux. Les abus sont dénoncés. Caroline Zuercher

Médicament Ozempic, antidiabétique injectable utilisé par certaines personnes pour maigrir. CHRIS BLASER

Dans sa pharmacie d’Ouchy (VD), Christophe Berger ne décolère pas. Il obtient difficilement de l’Ozempic, et le problème serait lié au fait que des gens détournent l’utilisation de ce médicament pour maigrir. «Ce qui me frustre, c’est qu’il manque pour celles et ceux qui en ont besoin», commente le président de la Société vaudoise de pharmacie.