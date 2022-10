Ski alpin – Les descentes dames de Zermatt aussi annulées Après l’annulation des descentes masculines, les épreuves féminines sont aussi passées à la trappe. Rendez-vous en 2023… peut-être!

Il n’y aura pas de course à pied du Cervin cette saison. AFP

Après le contrôle de la neige effectué ce mardi sur la «Gran Becca», les deux courses de descente féminines, prévues les 5 et 6 novembre, ont été annulées en raison des conditions météorologiques trop chaudes.

Les organisateurs espéraient que les températures baisseraient suffisamment pour finaliser les préparatifs du parcours, mais les températures anormalement chaudes pour la saison et les fortes précipitations jusqu'à plus de 3000 mètres d'altitude ont fait que la piste n'est pas prête pour les courses. La pente du glacier est encore en parfait état, mais la partie inférieure est trop molle et la sécurité des athlètes ne peut pas être garantie pour les courses.

C'est une annulation que la Fédération internationale de ski (FIS) regrette. «Nous avons espéré, avec les organisateurs, de meilleures nouvelles jusqu'à la toute fin. Malheureusement, l'annulation des courses féminines est inévitable. Nous tenons à remercier les organisateurs pour leur grand engagement et apprécions tous les efforts déployés pour pouvoir organiser les courses sur la «Gran Becca». Nous continuons à croire en ce projet unique de descente transfrontalière», a déclaré le secrétaire général de la FIS, Michel Vion.

« La nature doit être respectée et acceptée.» Franz Julen, président du Comité d’organisation

«Si les températures avaient été 2 à 3 degrés plus froides ces sept derniers jours, nous aurions eu de fortes chutes de neige jusqu'à la zone d'arrivée et nous aurions pu produire de la neige artificielle. La nature doit être respectée et acceptée. La FIS n'a pas eu d'autre choix que d'annuler les courses féminines», a pour sa part expliqué Franz Julen, président du CO.

Les organisateurs de Zermatt et de Cervinia travaillent déjà à ce que la grande première du Matterhorn Cervino Speed Opening devienne une réalité, à la fin de l'automne 2023. «Nous avons pu apprendre beaucoup de choses au cours des dernières semaines et des derniers mois, et nous sommes toujours convaincus de notre idée et de notre stratégie. Le Matterhorn Cervino Speed Opening, innovant et unique, est une valeur ajoutée pour tous - pour le sport, pour les athlètes, pour les deux régions, pour le tourisme, pour l'industrie hivernale. C'est pourquoi nous allons continuer à travailler dur pour que nous puissions vivre des descentes spectaculaires au pied du Cervin l'année prochaine», a conclu Franz Julen.

R. Ty/comm.

