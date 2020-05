Réseaux sociaux – Les dessinateurs de «24 heures» fêtent leur 1000e abonné sur Instagram Champagne! Le compte Instagram dédié aux dessins publiés dans «24 heures» par Valott et Bénédicte, les deux dessinateurs attitrés de votre quotidien, vient de passer la barre des 1000 abonnés. Fabien Grenon

Le cap du millième abonné Instagram vu par notre dessinateur Valott Valott La cap du millième abonné du compte Instagram @24heures_dessins vu par notre dessinatrice Bénédicte Bénédicte 1 / 2

Le cap du millième abonné à notre compte Instragram dédié à nos deux dessinateurs de presse attitrés – Bénédicte et Valott – vient d’être franchi. Et ça se fête. Pour l’occasion, ils ont pris leurs crayons pour nous livrer leur vision de cet événement haut en couleur. A noter également que l’heureux 1000e abonné aura l’honneur de recevoir chez lui par la poste l’original du dessin de Valott présent dans la galerie photos ci-dessus.

L’actualité récente inspire

Le succès qu’ont notamment rencontrés leurs dessins dédiés à l’actualité récente, en lien avec le coronavirus, montre que l’humour et le second degré ont encore toute leur place dans la presse écrite. Comme une bouffée d’oxygène salutaire pour faire un pied de nez aux incertitudes et aux angoisses ambiantes de cette période compliquée. Merci à eux et Champagne!

