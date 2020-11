Préservation culturelle – Les dessins de Paul Wüst s’exilent pour mieux exister Environ 2000 réalisations de l’artiste vont être données à une fondation dans le but d’être sauvegardées et valorisées. Raphaël Cand

Paul Wüst est connu pour avoir dessiné Morges sous «toutes ses coutures» en centaines de planches. Gilbert Hermann

Ne pas laisser l’œuvre de Paul Wüst tomber dans l’oubli. Tel est l’objectif d’Antoinette Leresche, Christiane et Olivier Noverraz, respectivement filles et beau-fils du dessinateur morgien. Pour ce faire, ils ont inventorié et répertorié quelque 2000 de ses créations qui seront transmises d’ici à quelques jours à la fondation Ateliers d’Artiste, basée à Saint-Maurice. «Notre but est de sauvegarder et valoriser les fonds d’ateliers romands menacés de disparition, indique le président Jean Menthonnex. Quand les filles de Paul Wüst nous ont approchés, nous avons tout d’abord analysé son œuvre. Avant d’accepter de la prendre en charge et d’essayer de mieux la faire connaître, comme nous le faisons déjà pour une quarantaine d’autres artistes.»