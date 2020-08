Un Lausannois contre trois Genevois – Les dessous d’un échange entre frères ennemis Au cœur d’une intrigue sentimentale, Joël Vermin devrait être échangé à Genève-Servette contre Bozon, Maillard et Douay. Ugo Curty

Jo ë l Vermin, 28 ans, attaquant . Tim Bozon, 26 ans, attaquant . Floran Douay, 25 ans, attaquant .

Le Lausanne HC va perdre l’un de ses meilleurs joueurs à six semaines de la reprise du championnat. Joël Vermin (98 points en 146 matches) ne portera plus le maillot des Lions. Il n’a pas repris l’entraînement cette semaine avec ses coéquipiers. Il est même sur le point de rejoindre Genève, où Servette a accepté de mettre trois joueurs dans la balance: Tim Bozon, Guillaume Maillard et Floran Douay. S’il se finalise, cet échange serait sans précédent, par son ampleur, dans toute l’histoire du hockey suisse. Plus cocasse encore: il ne répond à aucune logique sportive…