Pandémie – Les détaillants veulent qu’on supprime le port du masque dans les magasins Pour les associations sportives et les transports en commun, les mesures sanitaires sont raisonnables, mais d’autres demandent qu’elles soient complètement arrêtées cet été. Denis von Burg , Mischa Aebi

Associations sportives, transports, bars, toutes les branches n’ont pas le même avis sur le port du masque. Getty Images

Les détaillants suisses et les exploitants de clubs veulent que le gouvernement leur donne plus de libertés par rapport aux mesures contre la pandémie de Covid-19. Ainsi Dagmar Jenni, de la Swiss Retail Federation, faîtière du commerce de détail, rappelle avoir suggéré au Conseil fédéral, il y a plusieurs semaines déjà, de lever l’obligation de porter le masque à l’intérieur des magasins. Concrètement, les détaillants demandent aujourd’hui que le port du masque soit supprimé fin juillet ou début août. Le principe de proportionnalité doit être appliqué. En outre, la loi sur le Covid-19 spécifie que «la vie économique et sociale soit restreinte le moins possible et le moins longtemps possible».