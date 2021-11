Manifestation – Les détracteurs de la loi Covid ont défilé dans les rues de Lausanne Le 28 novembre, les Suisses voteront sur la loi Covid. Les adversaires à cette loi ont manifesté ce samedi à Lausanne. Plus de 1000 personnes ont exprimé leur indignation face aux différentes mesures prises contre la pandémie de Covid-19. Mateus Carvalho

Les manifestants contre la loi Covid se sont donné rendez-vous à 14 h 30 ce samedi à Lausanne. FLORIAN CELLA

Ils étaient présents à Zurich et Genève la semaine dernière. C’est désormais à Lausanne que les manifestants contre les mesures pour endiguer le Covid-19 se sont donné rendez-vous. À 14 h 30, une quantité de drapeaux suisses et de pancartes critiquant l’action du gouvernement ont inondé la rue du Petit-Chêne. Accompagnées de porteurs de cloches, l’indignation et la colère des 1000 à 1500 manifestants ont résonné jusqu’à la Riponne.

Entre complotisme et quête de liberté

Sans grand étonnement, certains coronasceptiques étaient du rendez-vous. Avant le début de la marche, Liliane est visible de tous. Cette quinquagénaire tient une pancarte à la main sur laquelle on peut apercevoir des captures d’écran de documentaires complotistes. «C’est un hold-up! Le peuple est sous hypnose. La pandémie a en fait été inventée par des banques», lance-t-elle sans preuve. Méfiante des médias traditionnels, elle ne s’informe sur la pandémie que par le biais des réseaux sociaux.

Le ton semblait donné, mais les sceptiques se sont faits rares. La foule est finalement très hétérogène. On y voit des personnes âgées, des ados et même des bambins. Des enfants crient avec leurs parents des slogans tels que «Berset, ton pass, on n’en veut pas» ou encore «Liberté!» Le terme est scandé maintes fois par la foule. La sensation de perte de liberté semble unanime. «Les mesures prises sont disproportionnées avec la situation actuelle et empiètent tout bonnement sur notre liberté», explique un manifestant en colère.

L’incompréhension semble être également un dénominateur commun à tous ces manifestants. «Je ne comprends pas pourquoi ces mesures ont été prises. La balance bénéfice-risque n’est pas du tout juste», s’indigne Denise, manifestante pour la première fois.

Selon le dernier sondage Tamedia, 67% des Suisses seraient favorables à la loi Covid. FLORIAN CELLA

Une manifestation soutenue

À la tête du cortège se trouvaient les Freiheitstrychler. Ce groupe de porteurs de cloches alémaniques a été créé en 2020 contre la pandémie. Il avait connu un coup de pub lorsque Ueli Maurer avait porté un de leurs t-shirts.

Lorsque le cortège se faufile dans les rues de Lausanne, les badauds s’arrêtent. «Je ne suis pas forcément en adéquation avec leurs propos, mais ils ont droit de s’exprimer. Je n’y vois aucun problème», estime une jeune femme filmant la manifestation près de la gare. Au Flon, des dizaines de badauds prennent leur téléphone pour filmer les manifestants. Certains mêmes commencent à les applaudir.

La foule aura-t-elle réussi à convertir les Helvètes à voter non à la loi Covid? Pas si sûr. En effet, selon le dernier sondage Tamedia, 67% des Suisses seraient favorables à cette loi.

À la tête du cortège se trouvaient les Freiheitstrychler. Ce groupe de porteurs de cloches alémaniques a été créé en 2020 contre la pandémie. FLORIAN CELLA

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.