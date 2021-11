Rebond politique – Les détracteurs de la vaccination créent un nouveau mouvement politique Les opposants aux mesures sanitaires de Debout la Suisse entendent présenter leurs candidats aux prochains scrutins cantonaux ainsi qu’aux élections fédérales de 2023. Kurt Pelda

Manifestant durant une marche à Genève contre les restrictions dues au COVID-19. KEYSTONE/ Salvatore Di Nolfi

Debout la Suisse (DLS) ne sera pas un parti à proprement parler, mais les opposants à la vaccination et aux mesures sanitaires vont présenter sous peu leur plateforme politique. Cette nouvelle formation servira de tremplin pour les élections cantonales et fédérales à venir. Selon ses responsables, le mouvement se lancera quelle que soit l’issue du référendum sur la loi Covid. Il s’agit d’offrir un port d’attache politique à celles et ceux qui sont déçus par les politicien·ne·s ayant plébiscité les mesures pour juguler la pandémie. En construction, le site web cible les individus qui ne s’intéressaient jusqu’à présent guère à la politique