Tribunal criminel de La Côte – Les détrousseurs de fromageries seront expulsés Les trois hommes ont totalisé plus de 50 vols dans les campagnes fribourgeoise et vaudoise. Ils sont condamnés. Raphaël Ebinger

Le Tribunal criminel de Nyon a condamné les trois voleurs à de lourdes peines. Gérald Bosshard/archives

La culpabilité des trois voleurs en série d’origine kosovare et albanaise est «écrasante», a estimé le Tribunal criminel à Nyon. La bande a été condamnée vendredi à des peines lourdes pour leur impressionnante activité délictueuse entre 2018 et 2021, en agissant «par simple appât du gain». La Cour a retenu 53 vols pour le plus actif du groupe, 28 et 21 pour ses complices.