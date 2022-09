Sur la ligne Genève-Paris – Les détrousseurs du Lyria ont été interpellés par la police française Depuis au moins cinq ans, deux voleurs et un receleur ont accumulé un butin de près d’un demi-million d’euros. Ils s’attaquaient aux bagages des passagers de première classe. Olivier Bot

Une rame de train à deux étages du TGV Lyria où les voleurs opéraient. keystone-sda.ch

Les voleurs de la ligne Paris-Genève ont fait la une du téléjournal de France 2, jeudi soir. Deux voleurs et un receleur, décrits pas la police comme «très aguerris», ont été interpellés et écroués. Ils détroussaient depuis des années des passagers de première classe du TGV Lyria entre Paris et Genève ainsi que sur la ligne TGV Paris-Nice. Ils auraient accumulé un butin de 400’000 euros, fait de tablettes, d’appareils photo, de lunettes et de portefeuilles, de sacs de marque, de chaussures, de montres et de bijoux.

Le duo montait dans les trains avec un billet en bonne et due forme pour visiter au cours du trajet, selon les opportunités, les bagages des passagers de première classe. Lors d’une conférence de presse, le chef de la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône, David Brugère, précisait que les voleurs connus des services de police fouillaient notamment les bagages sans surveillance ou glissés sous les sièges, profitant notamment de ceux qui se levaient pour aller au wagon-bar ou fumer une cigarette dans une gare d’arrêt.

Un des malfrats se déguisait en femme

C’est une vidéo qui a confondu les malfrats. On y voit un des hommes détrousser un passager du train, en dérobant des bijoux contenus dans une mallette glissée sous un siège.

Les enquêteurs de la police judiciaire, aidés de la police ferroviaire et de la sécurité des trains, ont établi le mode opératoire des voleurs et les ont arrêtés. Un des voleurs se grimait et s’habillait en femme pour être moins suspecté. Le receleur attendait ses comparses dans une des gares d’arrêt en voiture pour disparaître.

Le trio a reconnu perpétrer ces vols depuis cinq ou six ans. Des dizaines de milliers d’euros et divers objets ont été saisis, une somme de 100’000 euros a également été gelée sur des comptes bancaires.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.