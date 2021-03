Place du Marché à Aigle – Les deux accès routiers fermés le resteront Le Tribunal fédéral vient de rejeter le recours formé par sept Aiglons qui se battent contre le bouclage des axes routiers nord de la place du Marché. Christophe Boillat

La place du Marché d’Aigle. On y distingue les deux accès routiers fermés que les recourants voulaient voir rouvrir. Chantal Dervey – Archives 24 heures

Les commerçants et entrepreneurs aiglons qui s’opposent depuis janvier 2017 à la fermeture de deux accès routiers menant à la place du Marché viennent d’être déboutés en dernière instance par le Tribunal fédéral. La première Cour de droit public a rendu son arrêt le 4 mars, confirmant en son entier la première décision prise par la Cour de droit administratif et public (CDAP), le 23 juin dernier.

Pour rappel, la Municipalité d’Aigle a fait fermer deux axes routiers afin de limiter la circulation sur la place du Marché. Le but est de rendre à la place sa vocation urbanistique et sociale en mettant en valeur son patrimoine bâti adjacent – principalement l’ancienne Maison de Ville, réhabilitée et classée par le Canton – et en créant une zone de rencontre accueillante et conviviale pour les piétons. L’Exécutif estime que la sécurité de ces derniers s’en trouve renforcée. Autre objectif recherché: la diminution de la circulation de transit.