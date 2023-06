Soudan – Les deux camps rivaux acceptent une nouvelle trêve Après une intensification des combats samedi à Khartoum, les deux camps ont accepté une trêve de 72 heures.

Le général Abdel Fattah al-Burhane (droite) et le général Mohamed Hamdane Daglo (gauche). AFP

Les camps des deux généraux en guerre au Soudan ont accepté une trêve de 72 heures à partir de dimanche, selon les médiateurs saoudiens et américains, alors que les combats se sont intensifiés samedi à Khartoum, faisant des morts parmi les civils.

«Le royaume d’Arabie saoudite et les États-Unis annoncent l’accord des représentants des Forces armées soudanaises et des Forces de soutien rapide (FSR) pour un cessez-le-feu dans tout le Soudan pour une période de 72 heures à partir de dimanche», a indiqué un communiqué du ministère saoudien des Affaires étrangères.

Entrée en vigueur du cessez-le-feu ce dimanche

Il s’agit d’une énième trêve, après de nombreuses autres qui n’ont quasiment pas été respectées. Le cessez-le-feu doit entrer en vigueur dimanche à 6 h 00 locales (4 h 00 GMT), selon la même source. Outre l’arrêt de tout mouvement et d’attaque, les deux camps ont convenu d’autoriser l’acheminement de l’aide humanitaire dans tout le Soudan, selon le communiqué.

L’annonce du cessez-le-feu intervient alors que les combats font rage à Khartoum où des frappes aériennes et des explosions ont fait des morts parmi les civils. Les combats opposant l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane aux paramilitaires des FSR, dirigés par le général Mohamed Hamdane Daglo, ont plongé ce pays d’Afrique de l’Est, l’un des plus pauvres au monde, dans une crise inextricable. Selon des témoins à Khartoum, les frappes aériennes se sont intensifiées ces deux derniers jours.

Médiation «par les balles»

Les FSR, qui accusent l’armée de cibler spécifiquement des quartiers résidentiels, ont affirmé avoir abattu samedi un avion de chasse de l’armée. Sur une vidéo partagée par les paramilitaires sur Twitter samedi, on peut voir des maisons en briques détruites et des couvertures qui recouvrent ce qui semble être des cadavres. «Les balles feront office de médiation» entre l’armée et les paramilitaires, a déclaré le général Yasser Atta, adjoint du chef de l’armée, dans une vidéo publiée vendredi.

Malgré des tentatives de médiation menées notamment par Ryad et Washington, aucun scénario de retour à la paix n’est en vue.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a prévenu samedi dans son communiqué que «dans le cas où les parties ne respecteraient pas le cessez-le-feu de 72 heures, les facilitateurs seront contraints d’envisager de reporter les pourparlers de Jeddah» en Arabie saoudite où se sont tenues des négociations entre camps rivaux depuis plusieurs semaines. Des tirs avec «divers types d’armes» ont également été signalés par des habitants du sud de Khartoum, tandis que dans la banlieue nord résonnent des «tirs de roquettes et d’artillerie lourde», ont affirmé des témoins à l’AFP.

149’000 déplacés vers le Tchad depuis avril

Dans ce chaos, des quartiers entiers de la capitale sont privés d’eau potable et l’électricité ne fonctionne que quelques heures par semaine. Des bombardements d’artillerie lourde ont par ailleurs visé Khartoum Nord (Bahri) et des combats se sont produits dans la région d’Al-Shajara (sud) près d’une base militaire, ont rapporté des témoins.

La situation est tout aussi alarmante dans la région du Darfour, où «la violence fait rage», a alerté samedi l’ONG Médecins sans frontières (MSF). Les témoignages sur des violences de grande ampleur contre les civils s’y multiplient, et selon l’ONU, plus de 149’000 personnes ont fui vers le Tchad depuis le début des combats le 15 avril.

Rien que ces derniers jours, «6000 personnes ont fui la ville d’El-Geneina» (Darfour-Ouest), pour trouver refuge dans la ville d’Adré au Tchad, a indiqué MSF samedi. «La situation est franchement accablante», affirme le Dr Seybou Diarra, coordinateur de MSF pour la région d’Adré.

Désastre humanitaire au Darfour

Déjà dévastée dans les années 2000 par une guerre civile particulièrement sanglante, cette vaste région de l’Ouest du Soudan se dirige vers un nouveau «désastre humanitaire» que le monde doit empêcher, a plaidé jeudi le responsable de l’ONU pour les affaires humanitaires, Martin Griffiths.

Le chef de la mission de l’ONU au Soudan, Volker Perthes, s’était dit mardi «particulièrement alarmé» par la situation au Darfour où les violences pourraient constituer des «crimes contre l’humanité». Dans le pays, la situation humanitaire ne fait qu’empirer: les hôpitaux dans les zones d’affrontements ne fonctionnent que partiellement, quand ils ne sont pas fermés.

En deux mois de guerre, plus de 2000 personnes ont été tuées au Soudan, selon l’ONG ACLED. Plus de 2,2 millions de personnes ont été déplacées par le conflit, selon l’ONU. Vingt-cinq millions des 45 millions d’habitants du Soudan dépendent désormais de l’aide humanitaire pour survivre, selon l’ONU. Une conférence internationale sur l’aide au Soudan parrainée par l’Arabie saoudite est prévue le 19 juin à Genève.

