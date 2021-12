Mon animal et moi – Les deux chèvres sont aussi têtues que rigolotes À Chamoson (VS), il y a deux chèvres naines. Elles sont la passion de Nicole Putallaz-Martin, qui adore les promener en montagne. Sébastien Jubin

Nicole Puthallaz-Martin avec ses chèvres Tuc (g) et Malice (d), Yvain Genevay / Tamedia

Aux aurores, à 5 h tous les jours de l’année, Nicole Putallaz-Martin prend soin de ses animaux, et en particulier de Tuc et Malice, deux chèvres naines de 6 ans, qui s’épanouissent au cœur du village valaisan de Chamoson. Le mâle, c’est Tuc. La femelle s’appelle Malice. «Ce sont mes biquettes chéries. Je commence toutes mes journées par un petit câlin, je les brosse et leur donne à manger, explique la Valaisanne de 49 ans. Ce que je préfère par-dessus tout, ce sont nos balades dans la montagne le week-end. Elles se comportent comme des chamois, c’est magnifique. Je les sens heureuses.»