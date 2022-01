Votation du 13 février – Les deux faces du droit de timbre Les syndicats et la Ville de Lausanne affirment que la suppression de cet impôt coûtera aux Cantons et aux Communes. L’avocat fiscaliste Pierre-Marie Glauser les invite à aller lire la loi. Renaud Bournoud

La population suisse sera amenée à se prononcer sur la suppression du droit d’émission de timbre, le 13 février prochain. Généralement, l’évaluation du coût d’une réforme fiscale prête à discussion entre ses partisans et ses opposants. Dans le cas présent, ils n’arrivent même pas à se mettre d’accord sur le périmètre. Quelles collectivités publiques seront impactées financièrement par la suppression du droit de timbre?

L’Union syndicale suisse (USS) affirme que la suppression n’impactera pas uniquement les finances de la Confédération. Cette réforme coûtera donc beaucoup plus cher que ce qu’avance le Conseil fédéral. Selon l’USS, le droit d’émission de timbre incite les entreprises à déclarer une faible valeur lors d’un apport en nature à une société. Et comme cette valeur constitue également la base d’amortissement de l’impôt sur les bénéfices, cette réforme aurait un impact sur les finances cantonales et communales. La Ville de Lausanne a tenté une projection: la suppression du droit de timbre lui coûterait indirectement 3 millions par an.

«La suppression du droit de timbre ne va pas conduire à des baisses d’impôt sur le bénéfice.» Pierre-Marie Glauser, avocat fiscaliste chez Oberson Abels et professeur à l’Université de Lausanne

Pierre-Marie Glauser, avocat fiscaliste chez Oberson Abels et professeur à l’Université de Lausanne, fait une tout autre analyse. Favorable à la suppression du droit de timbre, il précise qu’il intervient en tant qu’expert fiscal.

«Leur hypothèse de base est erronée. La Ville de Lausanne et l’USS ont oublié d’aller regarder la loi sur les droits de timbre. L’article 8 y stipule que lorsque l’on fait un apport en nature, le droit de timbre est prélevé sur la valeur réelle de l’actif apporté. La suppression du droit de timbre ne va donc pas conduire à des baisses d’impôt sur le bénéfice.»

L’avocat fiscaliste ajoute que même dans l’hypothèse où la suppression du droit de timbre conduirait à l’acquisition en masse d’actifs dans l’immobilier, l’achat de ces immeubles serait en grande partie soumis aux droits de mutation, qui est de 3,3% dans le canton de Vaud. Ce qui apporterait des recettes fiscales supplémentaires pour le Canton et les Communes.



Du côté du Département vaudois des finances, on se contente de répondre: «À notre connaissance, la suppression du droit de timbre en tant que telle n’aura pas de retombées sur les finances cantonales.»

