Européens indoor d’athlétisme – Les deux fusées du LS carburent à l’ego et à l’orgueil Sarah Atcho et Melissa Gutschmidt s’envolent ce mercredi pour Istanbul, où elles disputeront les Championnats d’Europe indoor d’athlétisme, sur 60 m. Pierre-Alain Schlosser

Sarah Atcho et Melissa Gutschmidt disputeront les Européens indoor d’athlétisme à Istanbul, ce vendredi. FLORIAN CELLA

Pour la première fois, deux sprinteuses du Lausanne-Sports disputeront des Européens d’athlétisme. Vendredi, Sarah Atcho et Melissa Gutschmidt seront dans les starting-blocks du 60 m, en compagnie de Mujinga Kambundji. Une distance où la technique est déterminante. «Le 60 m est tellement court qu’une erreur ne pardonne pas, estime Melissa Gutschmidt. Que ce soit au départ ou à la transition. C’est hyperminutieux. En plus, comme il n’y a pas beaucoup de compétitions en indoor, cela rend les choses encore plus compliquées.»