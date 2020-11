Votations fédérales – Les deux initiatives sont tombées dans le fossé gauche-droite Notre sondage réalisé en fin de semaine livre une analyse fine du double scrutin de ce dimanche. Patrick Monay

Les opposants ont gagné Gerhard Pfister, président du PDC, a combattu l’initiative «Pour des entreprises responsables». KEYSTONE

Tamedia a effectué un sondage national lors de ce week-end de votations fédérales, en collaboration avec l’institut spécialisé LeeWas. Près de 14’470 personnes y ont répondu sur nos plates-formes numériques, dont 2669 en Suisse romande. Les résultats ont été pondérés selon des critères démographiques, géographiques et politiques. La marge d’erreur annoncée est de 1,5 point. Voici les principaux enseignements.

«Entreprises responsables»

L’initiative a été soutenue par 55% des femmes, mais seulement 43% des hommes. Le «oui» atteint 58% dans les villes, mais stagne à 44% à la campagne. Et il a eu clairement tendance à baisser avec l’âge: 55% des 18-34 ans ont accepté le texte, tandis que le «non» l’emporte dès 50 ans (55% de refus chez les 65 ans et plus).