Patrimoine lausannois – Les deux maisons historiques des Aubépines ont la vie sauve

Impliquant la démolition de deux maisons historiques du quartier des Aubépines, le projet immobilier avait suscité 459 oppositions. La Municipalité vient de le balayer. Florian Cella

Le quartier des Aubépines s’était retrouvé au centre de débats communaux houleux en 2021. En lieu et place des maisons aux numéros 39 et 41 de cette rue, la fondation de prévoyance Vitems souhaitait construire un immeuble locatif moderne de sept niveaux, comprenant une crèche et quatorze places de parcs.