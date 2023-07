Tour de France – Les deux poids lourds du peloton ne vacillent toujours pas Au terme des quinze premières étapes, le maillot jaune Jonas Vingegaard et son dauphin Tadej Pogacar se tiennent dans un mouchoir de poche. Le week-end alpestre de la Grande Boucle a accouché d’un match nul. Chris Geiger - Saint-Gervais

Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ne se sont pas lâchés d’un boyau durant tout le week-end alpestre. AFP

Le Tour de France se jouera-t-il sur les Champs-Élysées? Pouvoir poser pareille question après deux semaines de course démontre le caractère singulier de cette édition 2023. Cela permet surtout de mettre en relief la bataille homérique à laquelle se livrent encore et toujours les extraterrestres Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar.