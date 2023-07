Trafic à Lausanne – Les deux receleurs écopent de 202 jours de prison Les prévenus, qui agissaient dans le décor de la Soupe populaire, ont été condamnés à la peine qu’ils viennent de purger. Le Tribunal a retenu le recel simple. Claude Beda

L’affaire a été jugée par le Tribunal de Lausanne au palais de Montbenon. 24 heures/Odile Meylan

Les deux hommes qui se sont livrés à un trafic dans le périmètre de la Soupe populaire ont été condamnés à 202 jours de prison (avec sursis durant 3 ans), soit la peine qu’ils viennent de purger depuis leur arrestation, le 29 novembre dernier. Le Tribunal de police de Lausanne n’a pas suivi le réquisitoire du Ministère public qui réclamait respectivement 11 et 10 mois de prison avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de la détention subie avant le procès.

«Fautes d’éléments probants», la présidente Anne Michellod n’a pas retenu le recel par métier, dont les deux prévenus étaient accusés, mais le recel simple et la tentative de recel. «Cependant, si l’on ne vous avait pas arrêtés, vous auriez peut-être aggravé vos cas», commente-t-elle.

Selon l’acte d’accusation, entre le 8 mars et le 29 novembre 2022, date de son interpellation, le duo aurait acquis – auprès de différents usagers de la Soupe populaire, et notamment auprès de quatre personnes déférées séparément –, dissimulé et revendu un nombre important d’objets provenant d’infractions contre le patrimoine (essentiellement des vols simples ou par effraction), dans le but de subvenir à ses besoins.

Mais l’ampleur du trafic n’a pas pu être déterminée avec précision. Même si, au vu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont les extractions des téléphones portables des prévenus, la perquisition de leur logement et leurs auditions, il apparaît qu’ils ont acheté et revendu des montres, des bijoux, des paires de lunettes, un vélo, des téléphones portables et du matériel informatique manifestement dérobés.

Dans l’ensemble, la juge a suivi la ligne de la défense qui contestait une partie des faits reprochés, en n’excluant pas une indemnité pour tort moral en raison de la détention subie. Elle a aussi renoncé à révoquer les sursis accordés précédemment aux deux prévenus. Et n’a pas ordonné leur expulsion du territoire suisse durant 5 ans, avec inscription de la mesure au système d’information Schengen (SIS), comme le demandait la procureure Diana Dominguez. Les trois quarts des frais de procédure sont mis à la charge de l’État.

À l’issue de la lecture du jugement, Yousef*, l’un des deux accusés, très affecté par ses 202 jours de détention, s’est fendu d’un «merci!» Pour sa part, Ibrahim, athlète d’élite, confie désormais mettre toute son énergie afin de se qualifier pour les prochains Jeux olympiques de Paris. Pour autant que le Ministère public ne recoure pas contre le jugement du Tribunal de Lausanne.

