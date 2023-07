Tour de France – Les deux Suisses du Tour cultivent leur longue amitié Stefan Küng et Silvan Dillier, les deux seuls représentants helvétiques présents sur cette 110e édition, poursuivent des objectifs très différents. Mais leur lien demeure indéfectible. Simon Meier Moulins

Stefan Küng, soldat rouleur chez Groupama-FDJ depuis 2019. KEYSTONE

Silvan Dillier, coéquipier de Philipsen et «tueur d’échappées» pour Alpecin-Deceuninck. AFP

Ils n’étaient que deux Suisses, au départ de ce Tour de France - plus faible total depuis… le zéro de 1980. Alors que la mi-course a été franchie, mardi entre Clermont-Ferrand et Moulins (lire ci-dessous), ils sont encore tous les deux là et bien là. Stefan Küng et Silvan Dillier ne roulent pas main dans la main, puisqu’ils défendent des objectifs très distincts au sein de leurs formations respectives. Mais leur amitié constitue un lien précieux sur les routes si exigeantes de la Grande Boucle, dans le contexte pesant de la récente disparition de leur pote et ex-collègue Gino Mäder.