Surprenant leader de Super League – Les deux Vaudois qui donnent le sourire à Lugano Numa Lavanchy et Olivier Custodio, qui ont grandi ensemble au Lausanne-Sport, font partie des joueurs clés du FC Lugano, leader du championnat. Sylvain Bolt

Les Vaudois Olivier Custodio (à gauche) et Numa Lavanchy (droite) se sont retrouvés à Lugano. KEYSTONE

Les parcours de Numa Lavanchy (27 ans) et d’Olivier Custodio (25 ans) se sont souvent croisés, des M18 du Team Vaud à la première équipe du Lausanne-Sport. L’histoire commune de ces deux potes leur a permis de vivre ensemble l’ivresse d’une double ascension: celle en 1re ligue avec le Team Vaud M21 en 2014 puis une autre avec le LS deux ans plus tard dans l’élite suisse. Le hasard du foot les a réunis au bord d’un autre lac, à Lugano, club qui caracole en tête de la Super League pour la première fois depuis dix-neuf ans. Et qui n’a plus perdu depuis quatorze rencontres. Des retrouvailles aussi un peu provoquées par un certain Fabio Celestini, leur ancien mentor lausannois.