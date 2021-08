Ski alpin – Les Diablerets vont retrouver leur mythique piste noire Le Tribunal cantonal a débouté Pro Natura Vaud, qui contestait la réouverture de la piste de Pierres-Pointes, fermée en 1999. David Genillard

Un tunnel pourvu d’un tapis de glisse synthétique amènera les skieurs sur la partie la plus raide de la piste de Pierres-Pointes. DR – 24 heures

La descente de Pierres-Pointes, «l’une des plus belles faces des Alpes» si l’on en croit certains nostalgiques, pourra rouvrir. La Cour de droit administratif et public a rejeté le recours de Pro Natura Vaud qui réclamait davantage de compensations écologiques. Elle demandait notamment la fermeture du secteur de Pierre-Meule, aujourd’hui fréquenté par les freeriders en provenance du glacier des Diablerets. Le tribunal a jugé le catalogue de mesures proposé par la Commune d’Ormont-Dessus et l’exploitant Glacier 3000 suffisant.

L’ONG n’a pas recouru contre cette décision. Son secrétaire Michel Bongard dit en prendre acte avec regret. «Nous estimons que la pression du ski va causer des dommages dans ce secteur où nous espérions protéger l’habitat du lagopède alpin. Mais le mal sera fait.»