Technologie de l’avenir – Les diamants, nouvelle pièce maîtresse des ordinateurs du futur Les ordinateurs quantiques représentent une révolution technologique. Mais avant d’en arriver là, de nombreux défis doivent encore être relevés. Norbert Lossau - «Die Welt»

Seul le diamant permet d’assurer un fonctionnement stable d’un ordinateur quantique à température ambiante. AFP

La brillance du diamant en fascine plus d’un. Il est particulièrement prisé lorsqu’il est taillé sur une bague, une chaîne ou un collier. Et comme les diamants ne sont pas particulièrement bon marché, ils constituent le symbole ultime de la richesse et du luxe. Offrir un diamant, c’est promettre un amour éternel, enfin c’est ce qu’il paraît.