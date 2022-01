Préhistoire – ​Les dinos montrent leurs crocs à Palexpo Une exposition XXL destinée aux enfants aligne les bestioles grognantes et animées. Jérôme Estebe

Il file les miquettes, le T Rex animé, non? DR

Pas facile de garder son flegme devant la gueule grande ouverte et dentue d’un énorme Tyrannosaure. Particulièrement si la créature trépigne et grogne méchamment. Brrrr. Voilà le genre de frisson que l’on pourra s’offrir dès samedi à Palexpo, qui accueille «Le temps des dinosaures», expo géante et didactique destinée aux bambins. Et à nous autres adultes aussi.

Gros lézards

Notez que des dinos à Palexpo, on en avait vu un beau troupeau en 2016. «C’est à peu près la même exposition», explique Aurélie Perrod d’Opus One. «Mais la scénographie a été entièrement revue et tous les animaux sont neufs». Tout beaux et donc électroniquement animés. Ils bougent leurs corps et grognonnent, nos gros lézards. Ils sont 50 en tout, de taille réelle, installés dans des décors évoquant leur biotope d’antan.

Scène de genre à Palexpo. DR

La balade, certes saisissante, s’avère aussi instructive. Elle démarre avec des explications sur l’origine de la vie à la surface de notre vieille Terre et éclaire les différentes périodes géologiques où vécurent les grands sauriens. Nouveauté: plus d’audioguide, corona oblige, mais une application à télécharger avant l’immersion. Un paléontologue nous guide gentiment dans l’expo, en commentant les différentes bestioles.

Cow-boy du jurassique

La marmaille devrait également adorer la fin du parcours, ou diverses animations l’attendent. Un dino-rodéo par exemple: on grimpe sur une bête animée et on s’imagine cow-boy du jurassique. Un dino-dancing aussi, à vivre sur fond vert en dansant avec les animaux. En marge de l’expo enfin, une expérience de réalité virtuelle permet de survoler la pampa préhistorique à dos de ptéranodon. Trop chic.

Une appli permet de visiter l’expo avec des commentaires scientifiques. DR

On l’imagine, la tenue d’une telle manifestation en ces temps pandémiques exige un surplus d’organisation et de réactivité. Les dinos, venus de Belgique, ont ainsi failli ne pas passer la douane. À Palexpo, l’affluence sera régulée en fonction de l’espace. En attendant d’éventuelles nouvelles contraintes sanitaires, il faudra présenter un certificat pour les plus de 16 ans et garder son masque dès 12 ans. Comme toutes ces choses varient d’un jour à l’autre, on surveille la page d’infos pratiques de l’organisateur.

