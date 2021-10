Animaux préhistoriques – Les dinosaures, si aimés mais si peu connus Dans son nouvel essai, qui raconte l’avènement, le règne puis la chute des «Dinosauriae», le paléontologue Steve Brusatte remet la vérité historique en place – et casse un certain nombre d’idées préconçues. Passionnant! Saskia Galitch

L’archéoptéryx est le lointain aïeul des oiseaux d’aujourd’hui. Dotted Yeti/Shutterstock.

La «dinomania» ne frappe pas que les enfants, les romanciers ou les cinéastes. La preuve par le nombre toujours croissant de chercheurs vouant leur vie aux T-rex, vélociraptors et autres «monstres» préhistoriques, prêts à passer des heures et des heures à gratouiller la poussière ou à creuser dans la roche à la poursuite du Graal – entendez des fossiles ou des ossements. Ainsi Steve Brusatte, docteur en sciences de l’environnement et de la Terre, paléontologue spécialiste de l’évolution des Dinosauriae et professeur à l’Université d’Édimbourg, publie ces jours «Le triomphe et la chute des dinosaures». Best-seller dans les pays anglo-saxons, cet essai passionnant (et très rigolo!) raconte donc la belle mais dramatique histoire des ancêtres des oiseaux et casse des idées préconçues en faisant le point sur les dernières découvertes. Survol en compagnie de ce chercheur «obsédé par les fossiles» et par ailleurs consultant scientifique sur le nouveau «Jurassic World», dont la sortie en salle est prévue pour l’été 2022…