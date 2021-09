11-Septembre – Les dirigeants appellent à l’unité dans un pays fracturé Les Etats-Unis ont commémoré samedi le 20e anniversaire des attentats du 11-Septembre au cours de plusieurs hommages.

2977 personnes avaient trouvé la mort lors des attentats. AFP

La cérémonie solennelle a débuté à 08h40 (14h40 suisses) sous un ciel bleu limpide – comme le matin du mardi 11 septembre 2001 – au très impressionnant mémorial de Manhattan, à New York, où se dressaient les tours jumelles du World Trade Center.

En présence du président Joe Biden, aux côtés de ses prédécesseurs Barack Obama et Bill Clinton, une première minute de silence a été observée à 08h46, l’heure précise à laquelle le premier avion piraté par le commando islamiste d’Al-Qaïda a percuté la tour Nord du WTC.

Longue liste de noms

Sur les ruines de «Ground Zero» où se dressent aujourd’hui de nouveaux gratte-ciels se sont succédé pendant plus de trois heures des proches de disparus lisant et évoquant – souvent en larmes – les noms et le souvenir des 2977 personnes mortes sur les trois sites des attentats (dont 2753 à New York).