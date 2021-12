Nouvelles mesures sanitaires – Les discothèques craignent une hibernation forcée Le premier week-end avec la règle des 2G pourrait être le dernier pour la vie nocturne lausannoise. Les clubs pourraient fermer la semaine prochaine. Céliane De Luca

Reportage sur l' ambiance Covid-19 ou pas dans les discos lausannoises samedi soir? les clubs vont-ils appliquer la 2G? Ici le D! club à Lausanne. Patrick Martin / 24 heures

Ce week-end, les gérants des discothèques lausannoises avaient le choix: appliquer la règle dite des 2G ou celle des 3G. Le White Club a choisi les deux, en alternance. Samedi 2G, donc clients vaccinés ou guéris, dimanche 3G, soit avec accès pour les personnes vaccinées, guéries ou testées négative, toutes masquées.

L’idée est astucieuse, et légale, mais le résultat se fait désirer. Il est bientôt 1 heure du matin et 50 personnes se tiennent dans le club d’une capacité onze fois plus élevée. La piste est complètement vide. Telles des lampes de poche, les faisceaux de lumière colorée balaient le sol, sans éclairer une seule paire de pieds.