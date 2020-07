Conséquences du Covid – Les discothèques lausannoises vont devoir faire preuve de résilience Longtemps fermées et encore décriées, les discothèques paient la crise sanitaire au prix fort. Les patrons prônent l’inventivité, même si l’avenir est flou. Romaric Haddou

C’est l’une des premières manifestations tangibles des difficultés que traversent le monde lausannois de la nuit. Le Folklor, club situé à la Riponne, espère récolter 40’000 francs via un financement participatif «afin de maintenir son projet en vie et de continuer son aventure». Fermé treize semaines et demie, l’établissement cherche du soutien pour se relever de la crise sanitaire. «Nous n’aimons pas trop demander l’aumône mais comme nous proposons des contreparties aux éventuels dons, ça nous paraît plus acceptable», indique Fabien Gehrig, associé fondateur du Folklor. La campagne dure jusqu’au 26 août sur la plateforme heroslocaux.ch et le club a pour l’instant récolté un peu plus de 8000 francs.