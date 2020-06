Genève – Les distributions de biens de première nécessité ont du succès Ce sont désormais les communes qui distribuent les sacs contenant nourriture pérenne et produits d’hygiène. Les files d’attente sont moins longues qu’elles ne l’étaient aux Vernets mais le besoin est néanmoins là.

La première distribution d'aide alimentaire à Carouge (GE) mardi 16 juin a attiré du monde. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI 1 / 1

A Genève, les communes ont pris le relais pour les distributions de bien de première nécessité. Les trois premiers sites ouverts cette semaine ont délivré des colis de nourriture et de produits d'hygiène à 4'262 personnes.

Ces distributions décentralisées ont eu lieu mardi à Carouge et mercredi dans deux écoles en Ville de Genève. Au total plus de 23 tonnes de marchandises fournies par Partage ont été distribués par 130 bénévoles et pompiers volontaires. Il y avait un peu d'attente, mais rien à voir avec la file qui s'étirait aux Vernets, a indiqué vendredi Pierre Philippe, directeur des Colis du Coeur.

Alors qu'aux Vernets l'aide était inconditionnelle, dans les communes, les bénéficiaires doivent être inscrits dans la base de données des Colis du Coeur. Les lieux de distribution sont attribués en fonction du code postal. De nouveaux sites vont ouvrir ces prochaines semaines, dont un à Meyrin à partir de lundi.

En marge de ces distributions, les Colis du Coeur ont octroyé des bons alimentaires à 6'696 personnes en situation précaire. L'envoi de ces bons sera progressivement abandonné au fur et à mesure de l'ouverture de nouveaux lieux de distribution. Avant la crise sanitaire, les Colis du Coeur comptaient 3'500 bénéficiaires. Ils sont désormais près de 14'000 à être inscrits.

( ATS/NXP )