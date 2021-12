Rétrospective 2021 – Les dix articles économiques marquants de cette année L’année 2021? S’il fallait la résumer en dix articles, alors nous pensons à l’incroyable saga de Tesla, à la volatilité extrême du bitcoin, au raidissement de la Chine et aux doutes sur l’intégrité des réseaux sociaux. Pierre Veya - chef de la rubrique Économie

Elon Musk risque d’être obligé de renoncer à son poste de directeur général de Tesla. AFP/EPA

Sur le plan des affaires, 2021 aura été finalement une bonne année, du moins pour les secteurs qui n’ont pas trop souffert de la pandémie. Les investissements en Bourse ont été fructueux, anticipant une reprise économique très forte, en particulier aux États-Unis et en Europe. Les sociétés high-tech ont une nouvelle fois crevé l’écran. Le pouvoir excessif des sociétés de l’internet devient une vraie préoccupation. Quelques extraits choisis.

Pourquoi Tesla et le bitcoin pourraient disparaître

C’était une provocation mais elle a un fondement. La société d’Elon Musk et le bitcoin ont atteint des niveaux de valorisation qui ne s’expliquent plus par des fondamentaux rationnels. L’action de Tesla est clairement surévaluée et doit son succès à l’engouement des petits actionnaires. Le risque d’une correction subsiste: car si Tesla a réussi une percée exceptionnelle, la concurrence s’annonce de plus en plus rude. Les vieilles marques se sont réveillées. Quant au bitcoin, si certains prédisent que son cours pourrait franchir la barre des 100’000 dollars en 2022, les autorités de régulation pourraient décider, du jour au lendemain, d’en interdire le commerce. La Chine l’a fait en 2021!

Séisme dans l’automobile: le moteur à explosion est soudain menacé d’extinction

Chaîne de production des Porsche électriques Taycan à Stuttgart. Selon l’agence Bloomberg New Energy Finance, en Allemagne, les voitures à batteries représenteront 40% des ventes de modèles neufs dès 2025. C’est-à-dire dans trois ans. KEYSTONE

2021 aura été un tournant dans l’industrie automobile. Tous les groupes, sans exception, ont annoncé vouloir tourner la page du moteur thermique alors qu’ils rêvaient, il y a peu encore, de remplacer l’essence et le diesel par des carburants plus propres (biocarburants). Mais il est trop tard. Les préoccupations sur le climat, la Chine (encore elle) et son marché ont imposé un virage technologique radical. On parlera encore beaucoup de la voiture électrique en 2022.

Les villas à vendre sont plus rares et plus chères

Partout en Europe mais particulièrement en Suisse, l’immobilier est devenu le placement refuge par excellence, notamment des caisses de pension. Les prix atteignent des sommets et inquiètent la Banque nationale suisse qui craint que la bulle ne finisse par éclater. Ce phénomène touche toutes les régions et a été exacerbé par la pandémie; les villas et appartements à la campagne s’arrachent.

La nouvelle doctrine rouge à Pékin affole les marchés

Xi Jinping confirmait récemment qu’en Chine les règles pratiquées jusqu’ici ne s’appliqueront plus durant le prochain quinquennat (2021-2025). KEYSTONE

Le pouvoir à Pékin se montre de plus en plus autoritaire à l’égard du business. L’Empire du Milieu fait la chasse aux patrons trop extravertis et critiques envers le pouvoir. Par ailleurs, les conflits avec les investisseurs étrangers se multiplient. Une forme de guerre froide s’installe entre Pékin et Washington. À l’interne, le président Xi Jinping fait la morale à la jeunesse et menace les firmes occidentales qui refusent de se plier aux règles particulières édictées par Pékin.

La Suisse est une championne du travail après 65 ans

Emil Steinberger, 88 ans. L’ex-faiseur de Suisses sera sur scène à Berlin en avril 2022. L’humour conserve. KEYSTONE

Alors que le débat sur les retraites sera le thème politique de l’année 2022, un rapport de l’Office fédéral de la statistique montre qu’une part importante des seniors suisses restent actifs après la retraite. Et, selon beaucoup d’experts, la tendance va se poursuivre. Deux raisons à cela: nous sommes en bonne santé et le manque de main-d’œuvre qualifiée ne fait qu’augmenter.

De nouvelles fuites menacent l’empire Facebook

À quelques jours de la présentation des résultats trimestriels de Facebook, les foyers s’accumulent et menacent l’empire fondé par Mark Zuckerberg. AFP

Les ennuis de Facebook auront pris une dimension spectaculaire aux États-Unis avec une fuite de données montrant comment le réseau social fait tout pour augmenter son chiffre d’affaires, peu importent les moyens. Plusieurs projets de législation sont en cours d’examen, tant en Europe qu’aux États-Unis, pour tenter de réguler des réseaux sociaux qui sont devenus si puissants qu’ils menacent de déstabiliser les démocraties.

«Demain peut-être, même les avions voleront à l’hydrogène»

Le prototype d’avion à hydrogène présenté par Airbus, annoncé pour 2035. AIRBUS

La crise climatique oblige les compagnies aériennes à réfléchir à leur avenir. L’aviation a fait peu de progrès et d’efforts en termes d’émissions alors que la croissance du secteur continuera d’être très forte, notamment en Asie. Il est difficile d’imaginer de gros avions volant à l’électrique (poids des batteries). L’hydrogène vert semble être l’unique solution avec les gaz synthétiques (fabriqués à partir de gaz carbonique et d’hydrogène). Ce vecteur d’énergie va en réalité jouer un rôle dans tous les domaines où il est difficile de remplacer le charbon et le pétrole. L’hydrogène devient stratégique dans la transition énergétique.

8. La débâcle de Greensill rattrape la finance suisse

En dix ans, le financier d’origine australienne Lex Greensill a monté un empire, en transformant la gestion des avances de trésorerie de milliers d’entreprises – abandonnée par les banques – en un produit d’investissement. KEYSTONE

Pour Credit Suisse, 2021 est une année à oublier. La banque est rattrapée par l’affaire Greensill et la débâcle du fonds Archegos, une société qui se chargeait d’encaisser les factures pour le compte de clients et qui va se révéler très exposé. Et comme si cela ne suffisait pas, le nouveau président de la banque, Antonio Horta-Osorio, est contraint d’avouer avoir enfreint une quarantaine… Comme quoi les ennuis volent toujours en escadrille, pour paraphraser Valéry Giscard d’Estaing.

9. Baselworld forfait, Genève gagne la guerre des salons horlogers

Le pop-up de Baselworld aux Geneva Watch Days, début septembre: comme un symbole de la défaite des troupes bâloises. NEFTALI NOTARIO/MCH GROUP

Les salons horlogers sont à la peine. Baselworld a tenté vainement de se relancer mais sans succès. En fait, la nouvelle capitale qui tient salon horloger sera définitivement Genève, le berceau du premier Salon de la haute horlogerie. Si la cité romande l’emporte, tous les acteurs admettent toutefois que la promotion de l’horlogerie prend aujourd’hui des formes nouvelles et s’appuie de plus en plus sur les outils numériques.

10. Procès en appel à Paris: UBS paiera beaucoup moins, mais elle reste coupable

Le juriste en chef d’UBS, Markus Diethelm (à gauche), en compagnie du CEO d’UBS France Jean-Frédéric de Leusse, peu avant la lecture du délibéré, le 13 décembre 2021. KEYSTONE

C’était un procès très risqué. La banque UBS a préféré aller jusqu’au bout. Et l’histoire pourrait bien lui donner raison. La justice française, qui promettait un procès exemplaire, a finalement baissé ses prétentions. Pour UBS, le procès de tous les dangers est en passe de se dégonfler. Certes, la banque écope toujours d’une forte amende mais on est très loin des 5 milliards avancés au tout début. Par ailleurs, UBS annonce vouloir faire recours car elle a toujours plaidé la bonne foi.

Pierre Veya est chef de la rubrique économie auprès de 24 Heures, de la Tribune de Genève et du Matin Dimanche. Auparavant, il a été rédacteur en chef du journal Le Temps, de l'Agefi et chef de la rubrique économique à L'Hebdo. Ses domaines de compétences sont la finance, l'économie, les hautes-technologies, l'environnement, le climat et la politique agricole. Plus d'infos @pierre_veya

