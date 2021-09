Art Basel ouvre vendredi – Les dix artistes suisses vivants les plus chers Alors qu’Art Basel ouvre le 24 septembre dans une atmosphère plutôt fébrile, qui sont ces chers artistes suisses? Florence Millioud-Henriques

«Lamp Bear» d’Urs Fischer exposé dans le hall de l’aéroport international d’Hamad International à Doha. Benny Marty / Alamy Stock Photo

A lire aussi: Ces très chers Suisses

Urs Fischer: 6,8 millions de dollars chez Christie’s (New York) en 2011

Quand le marteau s’arrête à 6,8 millions de dollars pour «Sans titre, Lampe/Ours», l’artiste multiplie par six sa précédente valeur sur le marché. Et il n’y a pas que le record qui est monumental, la pièce exécutée entre 2005 et 2006 l’est aussi, avec ses 7 mètres de haut pour 17 tonnes. Pour la petite histoire, elle avait déjà été vendue trois fois avant de passer en salle des ventes à New York. Il faut dire qu’Urs Fischer, né en 1973 à Zurich, œuvre en illusionniste avec une belle valeur muséale en plus de l’art de plaire en travaillant des références quotidiennes. Puisant son stock d’objets dans ceux qui nous entourent – ici, un ours en peluche et une lampe de chevet – il les amène à la frontière de l’humour et l’absurde. Et c’est en les accouplant qu’il réussit à créer l’émerveillement, ce pic d’enthousiasme pour lequel son art se bat, protéiforme.