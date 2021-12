Sortir et se faire plaisir – Les dix expos (ou plus) à voir pendant les Fêtes D’Aloïse à Dubuffet, de la sensation de froid à l’archéologie des croyances, de la blancheur immaculée du cygne aux pensées ténébreuses de Goya, les musées d’ici et d’ailleurs en Suisse aiguisent tous les intérêts. Florence Millioud Henriques

«Dieu & Fils. Archéologie d’une croyance», une exposition à voir au Musée romain de Vidy. FLORIAN CELLA

Vevey expose le dessin XXL

Le noir et blanc domine dans l’exposition du Musée Jenisch, comme dans cette salle où le récit de Jérôme Zonder multiplie les références historiques et contemporaines. Julien Gremaud

Belle idée que celle du Musée Jenisch qui se concentre sur les dessins grand format dans une exposition qui submerge. Et pas uniquement parce que le monumental ou le gigantisme la régulent, mais parce que le dessin, cette pulsion très intime, sait surprendre par sa force sensorielle et sa puissance émotionnelle. Un trait de caractère que les artistes conviés à cette fête du dessin sans limite pratiquent tous de manière très singulière.

Plus de détails Abo Exposition inédite à Vevey Le Musée Jenisch taille très grand

Lausanne: «Dieu & fils, archéologie d’une croyance»

La scénographie fait la part belle à l’humour, mais aussi à l’objet, mis en valeur dans un fatras de bois de chantier illustrant le chaos des religions antiques. FLORIAN CELLA

Il n’y a pas de tabous, d’ailleurs… il y en a rarement dans les expositions du Musée romain à Vidy qui a l’art de traiter des grands débats du monde en toute objectivité mais avec des approches qui marquent et ne laissent jamais indifférents. Pour sa dernière exposition avant son départ à la retraite, le directeur Laurent Flutsch sonde nos liens avec la tradition judéo-chrétienne, une croyance, une parole, un culte qui ne peut nous échapper peu importe si l’on est né dans cette religion ou pas, si on a la foi ou pas.

Plus de détails Abo Archéologie des croyances Le Musée romain de Vidy déterre le dieu unique Lausanne: Les heures rouges, roses et grises d’Aloïse

Le monde d’Aloïse Corbaz se déploie, intime, fascinant et très féminin au Musée cantonal des beaux-arts à Lausanne. MCBA

Quand on pense à Aloïse Corbaz, on voit ce rouge grisant qui habille de passion les bouches amoureuses ou ce rouge Père Noël qui illumine son sens de la féerie héroïque. Il brosse, il étreint, ce rouge est partout dans ses architectures d’une drôle d’humanité. Mais la créatrice d’art brut qui a flirté avec la folie et surtout œuvré dans cette folie créatrice jusqu’à faire les poubelles de l’asile où elle était internée pour trouver du papier, a aussi travaillé les roses, invitant de joyeuses humeurs dans ces compositions. À la fois intimiste et ambitieuse, l’exposition du MCBA à Lausanne en est le témoin privilégié. Elle montre des pièces rarement accrochées, voire inédites, elle laisse parler ce jaillissement d’images et documente plus de quatre décennies de ce cortège d’images de la femme, libre d’aimer, de séduire, d’être, inscrivant Aloïse dans un discours fort contemporain.

Jean Dubuffet est présent depuis plusieurs décennies dans la collection de sculptures modernes et contemporaines montée par Léonard Gianadda et à voir dans le parc de la fondation. Fondation Gianadda

Les liens entre la Suisse et Jean Dubuffet se sont noués à Lausanne où il a déposé sa collection d’art brut, mais avant, l’artiste français-théoricien de cet art de la marge a sillonné le pays alors qu’il cherchait à découvrir ses créateurs qui n’œuvraient pas sous influence culturelle. Et… le pays le lui rend bien en l’exposant souvent! Après Bâle et Genève, cette fois c’est Martigny qui l’expose dans une rétrospective montée avec la complicité de prêteurs de renom: le Centre Pompidou à Paris et la Fondation Jean Dubuffet.

à lire aussi Abo La bible de Jean Dubuffet sur l’Art Brut est enfin éditée

À Lausanne derniers jours de froid

L’exposition réunit les collections des musées de zoologie et d’archéologie. Odile Meylan

Si le froid est une sensation, elle n’est de loin pas unique et touche toutes les disciplines présentes au Palais de Rumine, ce palais des sciences qui décline depuis quelques années désormais des expositions pluridisciplinaires avec un bonheur et des savoirs non dissimulés! Attention… derniers jours pour voir cette exposition.

Plus de détails Abo Une exposition toute fraîche Coup de froid sur Lausanne

Michel Nedjar, assemblage de tissu, racines, papier, fil de fer et matériaux divers, le tout enduit. Olivier Laffely, Atelier de numérisation – Ville de Lausanne

Bornées par les religions, les cultures ou les sociétés, les croyances existent aussi en chacun de nous, personnelles, singulières, motivantes. La liste de leurs potentiels s’allonge encore à la Collection de l’art brut qui le rappelle en choisissant ce thème pour la 5e édition de ses Biennales, une exposition riche de près de 300 pièces, parfois inédites, souvent peu montrées, mais toutes issues des collections de l’institution lausannoise. Et une fantastique mise en perspective des potentiels qui habitent les créateurs!

Beyeler montre Goya, l’audacieux

L’exposition de la Fondation Beyeler présente trois autoportraits de Goya, dont celui-ci, réalisé en 1815 alors qu’il a 69 ans. Musée du Prado, Madrid

La fondation de Riehen frappe un nouveau grand coup en vidant l’Espagne de ses chefs-d’œuvre signés Goya, de son nom complet Francisco José de Goya y Lucientes (1746-1828), le peintre qui déclarait à 80 ans qu’il apprenait encore et qui a vécu jusqu’à 82 ans. Pas mal pour un scandaleux qui a osé peindre en pleine Inquisition «La maja nue» que la postérité célèbre parmi les chefs-d’œuvre les plus connus de l’histoire de l’art. Pas mal aussi pour ce tempérament, dont on murmure qu’il était peu commode. L’exposition de Beyeler sinue entre ces différentes tonalités, entre le peintre de cour et celui des ténèbres.

Le cygne possède un cou très long, constitué de 23 vertèbres cervicales (contre sept pour l’humain). Musée du Léman Nyon

Fidèle? C’est ce qu’on dit en général de ce palmipède dont on admire l’élégance. Mais l’est-il vraiment? Le cygne est-il cet oiseau que l’on croit? Le Musée du Léman à Nyon répond à toutes ces questions et bien d’autres encore dans une exposition très complète sur ce volatile qui marque nos contrées depuis le XIXe siècle.

Berne sous les charmes de Meret Oppenheim

«Ma gouvernante», l’une des pièces iconiques de Meret Oppenheim, artiste inclassable présentée à Berne et à Soleure. Albin Dahlström, ProLitteris Zurich

«Pour être célèbre, disait-elle, je n’aurais dû faire que des objets en fourrure!» Meret Oppenheim n’a pas choisi cette voie, œuvrant sur cinq décennies dans des directions qui à chaque fois témoignent de leur temps et d’une lecture très libre d’une femme qui ne se laissait pas enfermer dans un mouvement ou un autre. C’est cette amplitude de l’artiste suisse considérée comme l’une des plus importantes du XXe siècle que mettent en exergue le Kunstmuseum de Berne (et celui de Soleure dans une exposition consacrée à ses dessins). Une seule femme et tellement de révolutions!

Genève, ces photos qui illustrent l’action humanitaire

Nathalie Herschdorfer, commissaire de l’exposition, et Pascal Hufschmid, directeur du MICR, devant un mur d’images montrant l’action humanitaire sur le terrain. LUCIEN FORTUNATI

Avec «Un monde à guérir», le Musée international de la Croix-Rouge suggère aux visiteurs de regarder au-delà des images que l’on connaît tous, que l’on voit défiler dans les médias. Il a réuni 600 clichés qui racontent aussi 160 ans de photographies à travers les collections du mouvement international né à Genève en 1863.

Florence Millioud Henriques a rejoint la rubrique culturelle en 2011 par passion pour les gens de culture, après avoir couvert dès 1994 la politique et l'économie locales. Historienne de l'art, elle collabore à la rédaction de catalogues d'exposition et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.