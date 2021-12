Rétrospective 2021 – Les dix histoires vaudoises qui vous ont fait vibrer Parmi les milliers d’articles produits par la rédaction de «24 heures» au fil des jours, certains sujets locaux vous ont particulièrement captivés. Notre sélection. Joëlle Fabre

Fidèle à sa mission, la rédaction de «24 heures» vous a raconté le canton de Vaud jour après jour, parfois même minute par minute en cas d’actualité brûlante, explorant toutes les facettes de ce coin de pays, des plus brillantes aux plus sombres. Nous avons interrogé les institutions, questionné nos élus, confronté les opinions, révélé des scandales, parlé foot, sexe, Covid et météo, mais aussi et surtout découvert de belles histoires locales en allant à la rencontre des gens qui font ce canton, à commencer par vous ou votre voisine de palier! Voici un best of des articles qui vous ont le plus intéressés.

La colline du Mormont

Sur la parcelle dite de la Birette, l’entrée du camp des zadistes du Mormont. ODILE MEYLAN

Créée en octobre 2020 et démantelée en mars 2021, la première ZAD (zone à défendre) de Suisse avait pour but d’empêcher l’extension de la carrière de ciment de Holcim sur la colline du Mormont. Comment vit-on à l’ombre de cette colline? Quelle est son histoire? Pourquoi faut-il la préserver? Et quels sont les enjeux de l’extension de la carrière? Notre série spéciale répond à ces questions.

Féminicide-suicide de Bussigny

L’immeuble à Bussigny dans lequel une femme a été abattue par son ami policier en mars 2021, avant que ce dernier ne se suicide. FLORIAN CELLA

Un policier a tué son amie à son domicile dans un quartier résidentiel de Bussigny, un vendredi de mars, avant de se suicider. Les voisins évoquent une vengeance sur fond d’argent. Tous décrivent un homme «jovial, tranquille», mais sous pression.

Une vache avalée par la montagne

Serge Melly, à gauche, est très inquiet pour sa vache «Mouette», tombée dans un trou sur l’alpage de la Combe-Grasse. Un hélicoptère est intervenu pour l’en extraire. En vain. DR/MELLY

Drame à l’alpage. En juin, une vache de 800 kilos est avalée par la montagne à la Combe-Grasse, près du col de la Givrine. Malgré tous les efforts déployés pour l’extraire de la doline dans laquelle elle avait chuté, «Mouette» n’a pas pu être sauvée. Le bovin a dû être euthanasié.

Au cœur du Nozon, vallon réfractaire au vaccin

Au vallon du Nozon, nous sommes allés mesurer la tension entre pro et anti-vaccins. JEAN-GUY PYTHON

En octobre, nous sommes allés en reportage dans la vallée du Nozon, la région vaudoise au plus faible taux de vaccination contre le Covid-19. Bretonnières et Romainmôtier sont-ils les fiefs des antivax? Nous avons pris la mesure du fossé séparant les pros et les antis.

Photographie de la communauté portugaise

La Famille Da Silva Pinto: Maria et Antonio avec leurs filles Ines, 12 ans, et Sara, 19 ans, préparent un clafoutis dans leur cuisine à Bière. CHRISTIAN BRUN

En septembre, Vaud se découvre plus portugais qu’il ne s’imaginait. Depuis des années, les Portugaises et les Portugais forment la plus grande communauté étrangère du canton. Près de 7 Vaudois sur 100 ont leurs racines au pays du fado. Qui sont-ils? Que font-ils? Quelle est leur trajectoire? Au-delà des clichés, faisons mieux connaissance!

Faut-il rouvrir le dossier Légeret?

Vevey, 27 juin 2008, François Légeret sort du Tribunal criminel de Vevey qui sera le premier à le condamner. Tout au long de la saga judiciaire qui suivra (et qui continue avec une nouvelle demande de révision), il verra sa privation de liberté à vie confirmée. PHILIPPE MAEDER

L’affaire Légeret continue de faire des vagues. Aux yeux de la justice vaudoise, l’affaire du triple homicide de Vevey est close depuis belle lurette. Condamné en 2010 pour le meurtre de sa mère et l’assassinat d’une amie de celle-ci et de sa sœur Marie-José, François Légeret dort en prison depuis plus de quinze ans. Alors qu’il demande la révision de son procès, de nombreuses voix s’élèvent pour remettre en question un jugement très critiqué, voire crier à l’erreur judiciaire.

Maudit billet de loterie gagnant

Les gains à la loterie jusqu’à 1 million de francs n’étaient pas exonérés d’impôts jusqu’au 31 décembre 2018. TAMEDIA

Un billet de loterie gagnant peut devenir un ticket pour l’enfer. C’est ce qu’a réalisé un couple de Vaudois après avoir gagné un million au jeu sans le déclarer au fisc. Le Tribunal cantonal, par le biais de sa Cour de droit administratif et public, lui a refusé la remise d’impôt totale qu’il demandait.

Rats des villes contre rats de champs

Alors que Lausanne fait tout pour «pacifier» la ville et ne plus être engorgée par le trafic automobile comme ici à la rue Centrale dans les années 2010, les pendulaires de l’arrière-pays se sentent lésés. PHILIPPE MAEDER/A

Le fossé va-t-il se creuser entre les Vaudois des villes et ceux des champs? En matière de mobilité, la grogne monte entre ceux qui sont obligés – ou se sentent obligés – de prendre leur voiture pour venir à Lausanne et ceux qui y habitent et ne supportent plus le trafic. Pourtant, les nouvelles politiques de mobilité ne sont pas faites pour monter les populations les unes contre les autres mais pour préserver le climat…

De l’eau dans le gaz entre Nestlé et Vevey

Le siège de la multinationale vu depuis Corseaux. Au total, Nestlé compte 2700 employés à Vevey. CHANTAL DERVEY

À qui appartient l’eau potable? À Vevey, la question fait grincer des dents. En cause: une conférence organisée en novembre dans la salle du Conseil communal avec, comme invité, un porte-parole du collectif français Eau 88, qui se bat contre Nestlé Waters pour préserver les sources de Vittel. La Ville d’images et «sa» multinationale entretiennent des relations compliquées. Coup de projecteur sur ce mariage de raison qui connaît quelques tensions.

L’incroyable épopée d’une famille vaudoise

Tout sourire, Céline, Nayla, Fibie et Xavier Pasche sont revenus lundi à Ropraz après avoir écumé les routes du monde à vélo. JEAN-PAUL GUINNARD

Partis à deux, rentrés à quatre! Céline et Xavier Pasche sont de retour à Ropraz après avoir parcouru 80’000 km à vélo durant leur périple de onze ans tout autour du monde. Nées en route, leurs filles Nayla et Fibie ont tout naturellement embrassé le mode de vie singulier de leurs parents.

Joëlle Fabre

