Fin de partie – Les dix jours qui crucifièrent Maudet Le conseiller d’État, plus de deux ans après le début de l’affaire, a décidé de démissionner mais de se représenter en candidat indépendant à sa propre succession. Comment en est-on arrivé là? Christophe Passer

Pierre Maudet semble avoir définitivement quitté la scène politique. Sans cravate. Ce qui ne l’empêche pas de prononcer encore le mot «cabale» lorsqu’il évoque sa démission forcée. Keystone

28 octobre 2020, la cravate absente

Le 28 octobre dernier, perd officiellement le Département du développement économique (DDE). Il démissionnera le lendemain (ici sur la photo). Keystone

Quand il s’assied avec les autres, mercredi dernier, dans cette conférence de presse surprise où ses collègues du gouvernement genevois viennent dire qu’on lui reprend tout, désormais, c’est-à-dire son minuscule Département du développement économique, on ne voit que cela. Le cou offert, le col un rien flottant et fatigué de la chemise. Pierre Maudet n’a pas de cravate.

Ou, plutôt, il n’en met plus guère depuis l’été dernier, racontent ceux qui le fréquentent. Il en a porté durant des milliers de jours politiques, comme un uniforme, manière d’asseoir l’autorité ou de se fondre dans le style vestimentaire du neuf notable brillant et parfait pour le rôle. Les cravates rouges ou bleues des soirs de triomphe, quand l’on choisit ce qui passera bien sur les photos, ce qui tranchera avec le costume, bouton fermé sur le ventre plat de la jeunesse.