Rétrospective gourmande – Les dix sujets de gastronomie qui vous ont fait saliver Chaque semaine, «24 heures» est allé à la rencontre des restaurateurs, des producteurs et des artisans vaudois. Voici la sélection gourmande que vous avez plébiscitée en 2021. Romain Michaud

Le brochet et les écrevisses du lac Léman à l’égopode, façon Stéphane Décotterd. Stéphane Décotterd

Cette année 2021 a été très riche en actualité gastronomique et culinaire. Vous êtes toujours plus nombreux à nous lire, que ce soit en découvrant une nouvelle adresse de restaurant par le biais du Coup de fourchette, derrière vos fourneaux à travers nos recettes, en vous intéressant à un produit d’un artisan de la région ou encore pour suivre les nouveautés et nos conseils autour du vin. Merci à vous. Pour cette fin d’année, place aux dix articles de notre rubrique qui vous ont le plus intéressés.

Guide Michelin 2021

Jean-Sébastien Ribette et Sahondra Verdan, aux Ateliers, à Vevey, et Franck Pelux, à la Table du Palace, à Lausanne, obtiennent leur première étoile. PHILIPPE MAEDER-CHRISTIAN BRUN

Le nouveau Michelin offre seulement deux étoiles au canton de Vaud. Le guide rouge multiplie les promotions en Suisse alémanique et italienne. Heureusement, quelques adresses vaudoises sauvent la mise.

Entre Arzier et Saint-Cergue

Julien et Thiphaine Maslanka travaillent main dans la main, lui au labo, elle à la vente. 24 heures/Odile Meylan

Un pâtissier étoilé régale deux villages de La Côte. Ancien de la gastronomie étoilée, Julien Maslanka délivre pains, douceurs et viennoiseries avec talent.

Commerce au Mont-sur-Lausanne

Le patron de la boucherie Maillefer, Omar Karkouri, vient d’installer un grand frigo à la vue des clients pour maturer ses belles pièces de bœuf. Vanessa Cardoso

La boucherie Maillefer régale les yeux comme les papilles. Omar Karkouri a créé un magasin moderne et connecté où ses pièces de viande de qualité, comme les côtes de bœuf ou onglets, jouent les stars.

Guide gastronomique

Franck Pelux, ici avec sa compagne, Sarah Benahmed, qui dirige le service, est Promu de l’année avec la Table du Palace, avec 17 points. Christian Brun

Le nouveau Gault&Millau choie les tables vaudoises. Franck Pelux est Promu de l’année, Jacques Allisson Découverte, Mathieu Quetglas Sommelier de l’année, et quinze nouvelles tables dans le guide jaune.

Le Coup de fourchette

Gérald Dieudonné et Philippe Ferreira dans leur restaurant tout en longueur. Odile Meylan/24 heures

Un petit bijou à la française éveille la Grand-Rue de Morges. Le Millesens 10 s’est rapidement fait une place dans la principale rue de la ville, avec une cuisine soignée et une ambiance à part.

La profession ne fait plus rêver

Après la fermeture due au Covid, le gérant du KJU, Geoffrey Dutt, a eu beaucoup de peine à engager du personnel à la réouverture de son restaurant. Chantal Dervey

La pénurie de main-d’œuvre frappe le monde de la restauration. Depuis la réouverture, de nombreux bars et restaurants peinent à recruter. Conditions de travail? Reconversions? Vacances? Les explications sont nombreuses.

Deux étoiles voyageuses

Fabien Fresnel (à gauche), directeur des opérations de Glion, pose au Bellevue avec Stéphanie et Stéphane Décotterd, les futurs patrons du lieu. Chantal Dervey

Décotterd quitte Le Pont de Brent pour déménager à Glion. Le chef des hauts de Montreux lance une nouvelle aventure au sein de l’École hôtelière de Glion et de son bien nommé Bellevue.

Reprise originale

Jennifer et Fabien Pairon sur le perron de leur nouvelle auberge. Maxime Fayet/Commune du Mont-sur-Lausanne

L’Auberge du Mont investie par un Meilleur ouvrier de France. L’établissement communal, après une faillite, est repris par Fabien Pairon, ancien prof à l’École hôtelière de Lausanne.

Gastronomie en vidéo

Romain Michaud

Comment réaliser une sauce chimichurri? La patronne des sauces fribourgeoises Pumpkin House, Émilie Brady, livre sa recette pour agrémenter vos plats avec cette recette originaire d’Argentine.

Le Coup de fourchette

Nicola Fabrizio et Michela Gotti ont repris la tout récemment rénovée Auberge communale Au Mai, à Mex. Jean-Paul Guinnard

À Mex, l’Auberge Au Mai propose produits locaux et touche gastro. Nicola Fabrizio et Michela Gotti font bénéficier les clients de leurs compétences dans la tout récemment rénovée Auberge communale Au Mai, à Mex.

Romain Michaud est journaliste multimédia depuis 2015. Spécialisé dans la vidéo, il est aussi rédacteur pour les rubriques Gastronomie et Vaud & Régions. Plus d'infos @romainmichaud7

