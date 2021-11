Commerce et cyberattaque – Les données de 200 clients de Nature & Découvertes dans la nature La filiale du groupe Payot SA a été victime d’une faille dans le programme qu’elle utilise. Les mesures nécessaires ont été prises. Sylvain Muller

Le magasin Nature & Découvertes de Lausanne. Odile Meylan

Le groupe Payot SA communique ce mardi matin que suite à une erreur d’un de ses fournisseurs, les données personnelles d’un peu plus de deux cents clients ont été exfiltrées du site internet de sa filiale Nature & Découvertes.

Le groupe dit «profondément regretter cet incident» et assure avoir pris «toutes les mesures nécessaires avec le fournisseur en question afin que cela ne se reproduise plus». Par ailleurs, les clients concernés ont été informés personnellement par courriel.

Alerter les utilisateurs de Magento

«C’était notre priorité et nous avons choisi ensuite de communiquer plus largement par souci de transparence. Mais aussi alerter toutes les personnes qui utilisent Magento», explique le PDG de Payot SA, Pascal Vandenberghe. Selon Wikipédia, cette plateforme de commerce électronique libre serait utilisée par plus de 250’000 commerçants dans le monde, ce qui représenterait 30% des parts de marché.