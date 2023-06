Attaque informatique – Les données des cinémas Pathé volées par des pirates? Un prestataire informatique du groupe audiovisuel a été victime de hackers. Ces derniers se disent prêts à publier les données personnelles de clients et d’employés. Romaric Haddou

Depuis dimanche, il est impossible d’acheter des billets en ligne pour les cinémas Pathé Flon et Pathé Galeries, à Lausanne. MAXIME SCHMID

Celles et ceux qui voulaient anticiper leur soirée dans l’un des cinémas Pathé de Lausanne (Flon et Galeries) le savent: il est actuellement impossible d’acheter un billet via le site web ou l’application. Depuis dimanche, il faut se rendre au guichet pour obtenir son sésame. L’idée d’un piratage informatique a rapidement circulé, sans que Pathé Suisse ne confirme ni n’infirme.

Vendredi, le géant de l’audiovisuel a finalement reconnu, via un communiqué de presse, une attaque informatique chez un prestataire externe, en l’occurrence la société Unico Data AG, basée à Münsingen (BE). Cette dernière a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche.

Systèmes toujours déconnectés

«Après l’identification de l’attaque et une première analyse, tous les systèmes ont été déconnectés d’internet et éteints. Cet incident a entraîné l’arrêt des ventes de billets en ligne et des communications par e-mail des cinémas Pathé en Suisse», écrit le groupe. Il est pour l’instant impossible de savoir quand la situation reviendra à la normale.

Vendredi en milieu de journée, Unico Data nous confirme que ses spécialistes travaillent toujours à la restauration des systèmes.

«À ce stade, le vol des données n’est pas confirmé. Mais il s’agit effectivement d’une possibilité.» Reto Gerber, chargé de la communication pour l’entreprise Unico Data.

«Il s’agit d’une «petite» base de données», souligne Reto Gerber, chargé de la communication pour Unico Data. La société ne dévoile pas le nom de ses clients, dit-il, «mais Pathé est l’une des plus grosses entités concernées.»

L’attaque informatique a été revendiquée par le groupe de hackers Play qui affirme avoir volé quelque 2,8 térabits de données au sein des entreprises qui ont recours aux services d’Unico Data. Des documents d’identité et des contrats, de clients et d’employés, sont notamment évoqués. Les pirates menacent de tout publier sur le darknet le 11 juin.

«À ce stade, le vol n’est pas confirmé. Mais il s’agit effectivement d’une possibilité», indique Reto Gerber. Des investigations policières sont en cours.

