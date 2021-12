Précarité – Les dons de Noël affluent à l’épicerie SolidaRolle L’épicerie solidaire accueille toujours plus de monde depuis son ouverture en avril. Les gens dans le besoin y trouveront de jolis cadeaux sous le sapin. Yves Merz

Nelly Fries (en blanc) et Monique Pérusset mettent en place les cadeaux de Noël qui seront distribués à l’épicerie solidaire SolidaRolle. Patrick Martin

Quand Nelly Fries et Monique Pérusset ont ouvert SolidaRolle en avril dernier, elles se doutaient bien que l’épicerie solidaire allait répondre à des besoins qui n’étaient pas seulement liés à la crise du Covid. Après huit mois, les deux membres du club Soroptimist International de Nyon-Rolle constatent qu’elles ne s’étaient pas trompées. Les personnes dans la précarité qui viennent y chercher des produits de première nécessité sont de plus en plus nombreuses. En cette veille de Noël, les deux dames responsables de SolidaRolle sont heureuses d’annoncer qu’elles ont reçu plein de cadeaux en tous genres à distribuer.