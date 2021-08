Espèces protégées – Les douanes interceptent un trafic de boas à Chancy Un Français et un Égyptien de Genève ont été pincés alors qu’ils s’échangeaient des reptiles face à la douane. Marc Moulin

Les boas constrictors imperators colombiens (en photo) et les autres serpents ont été transportés dans des caisses en plastique. AFD

C’est un troc incongru que les douanes suisses ont intercepté le 5 août à Chancy. L’Administration fédérale des douanes (AFD) l’annonce ce jeudi: une patrouille douanière a contrôlé ce jeudi-là deux jeunes hommes qui étaient parqués peu discrètement sur l’emplacement officiel des gabelous, au poste de Chancy I, jouxtant le pont sur le Rhône. Ces deux protagonistes – un Français de 21 ans résident de son propre pays et un Égyptien de 23 ans domicilié à Genève – s’y étaient donné rendez-vous pour procéder à un échange de serpents, et pas des moindres.

Le premier était en possession d’un boa salomon et d’un boa constrictor imperator colombien. Le second détient deux spécimens de cette dernière espèce ainsi que deux boas constrictors cawl cray et un python royal. Tous les boas mentionnés font partie des espèces protégées au sens de la Convention de Washington.

Signée à l’origine par 80 pays en 1973, cette Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) vise à ce que le négoce des animaux ou plantes protégés ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Or, aucun des deux hommes ne possédait de certificat prouvant le respect de cette norme internationale.

Contacté, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a ordonné le placement des deux animaux du Français dans un vivarium, indique l’AFD. Quant au résident genevois, qui dit avoir acquis son bestiaire auprès de particuliers en Suisse par le truchement de petites annonces, il doit garder ses spécimens à domicile avec interdiction d’en disposer, dans l’attente de vérifications par l’OSAV.

