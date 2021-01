Suisse – Les douaniers les pincent deux fois, ils passent en bus Deux individus ont refusé, à deux douanes genevoises successives, de payer les droits d’importation de la viande qu’ils transportaient. Pugnaces, ils ont entrepris de passer en bus et se sont de nouveau fait repérer. mam

Photo d’illustration. AFP

Deux Portugais de 44 et 50 ans acheminaient près de 20 kilos de viande dans un véhicule portant des plaques françaises pour rentrer à leur domicile côté genevois. Ils ont été arrêtés au poste-frontière de Mategnin, à Meyrin (GE), et amendés une première fois pour ne pas avoir déclaré leur marchandise. Ils ont ensuite refusé de s’acquitter des taxes. Ils ont ainsi prétendu faire demi-tour et rester côté français avec leur viande, samedi 16 janvier dernier.

En fait, ils ne se sont pas découragés. Dans la foulée, quarante-cinq minutes plus tard, ils ont tenté d’emprunter le poste-frontière de Ferney-Voltaire, à quelques encablures de là. Mais d’autres employés de l’Administration fédérale des douanes (AFD) les ont interceptés. Les deux hommes ont à nouveau été amendés et ont refusé une nouvelle fois de payer les taxes dues. Ils ont fait semblant de faire demi-tour et ont assuré qu’ils resteraient en France.

En réalité, l’un d’entre eux a décidé d’acheminer les 19,8 kilogrammes de viande en bus tandis que son compatriote conduisait le véhicule, seul. Les deux comparses s’étaient donné rendez-vous côté suisse où une patrouille de l’AFD les a interceptés, leur infligeant une troisième amende. La marchandise a été confisquée.