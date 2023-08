Produits du terroir – Les douceurs glacées de Milky Sweet rafraîchiront le Castrum Il fait souvent chaud lors du festival yverdonnois. L’occasion est donc belle d’y déguster les glaces artisanales de Michèle et Laetitia Gerber. Frédéric Ravussin

Michèle, Lula June et Laetitia: trois générations de Gerber pour rafraîchir le gosier des festivaliers du Castrum. CHRISTIAN BRUN

Du soleil, des spectacles et une bonne petite glace artisanale. Ce combo parfait d’une fin de semaine aoûtienne réussie, le Castrum en assurera en tout cas les deux derniers composants, du 10 au 13 août à Yverdon-les-Bains. Afin de ravir aussi les papilles de leur public, les organisateurs du festival pluridisciplinaire installent en différents lieux quelques food truck. Parmi ceux-ci, difficile d’ignorer la très reconnaissable camionnette blanche de Milky Sweet. Un véhicule à bord duquel Michèle et Laetitia Gerber trimbalent depuis presque dix ans la douceur et la fraîcheur des excellentes glaces à l’italienne qu’elles élaborent dans leur petit laboratoire des Tuileries-de-Grandson.