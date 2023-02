Jouer pour apprendre – Les doudous seront soignés à l’Hôpital du Jura le temps d’un week-end Pour rassurer les tout-petits du monde hospitalier, l’Hôpital des nounours propose de soigner leurs peluches préférées du 4 au 5 mars à Delémont.

À l’Hôpital de Delémont, les nounours passeront par toutes les étapes d’une prise en charge médicale classique (image d’illustration). KEYSTONE

Les enfants sont invités à faire ausculter leur peluche les 4 et 5 mars à l’Hôpital du Jura (H-JU) à Delémont. Les doudous vont passer par toutes les étapes habituelles d’une prise en charge médicale, offrant ainsi aux enfants l’occasion de découvrir les coulisses de l’établissement hospitalier.

Depuis sa 1re édition dans le canton du Jura en 2016, l’Hôpital des nounours accueille chaque année un peu plus de 200 enfants âgés de 4 à 7 ans. Pour l’occasion, les enfants jouent le rôle d’accompagnant, sans les parents, explique l’association jurassienne des étudiants en médecine (Ajem).

«Nounoursologues»

L’Hôpital des nounours est un hôpital fictif géré uniquement par des étudiants en médecine le temps d’un week-end. Après avoir reçu une formation spécifique pour s’occuper des enfants, ces volontaires se transforment en «nounoursologues». Ils assurent la prise en charge des peluches apportées par les bambins.

Les nounours passent par toutes les étapes d’une prise en charge médicale classique: accueil des patients, consultation, examens complémentaires, passage chez l’ophtalmologue ou l’ORL ou en médecine interne avec une auscultation du cœur et des poumons et si nécessaire petite intervention chirurgicale.

Le but de la manifestation est d’offrir aux enfants un aspect plus ludique du monde hospitalier. Cette expérience permet de diminuer leur appréhension et leurs craintes des blouses blanches en vue d’un rendez-vous chez le pédiatre ou d’une éventuelle hospitalisation.

ATS

