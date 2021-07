Nature insolite - Les drôles de sexualités du monde animal

Nature – Les drôles de sexualités du monde animal Comme le raconte avec humour la biologiste Emmanuelle Pouydebat, les pratiques sexuelles et les organes génitaux des animaux sont parfois surprenants. Saskia Galitch

On a tous la vision du dauphin version «Flipper»: mignon, attachant, intelligent… Mais il est bien plus complexe que cela et certains sont même adeptes du harcèlement et du viol. Andrey Nekrasov/Barcroft Media/Getty Images

La vie privée des animaux? Épicée. Et surprenante. Non seulement en termes de pratiques, souvent croquignolettes, mais également morphologiquement. Ainsi, côté masculin, des pénis en gouttière, sonore, double, en tire-bouchon, à quatre glands ou encore détachable. Entre autres. Côté féminin, nettement moins étudié et donc moins connu (tiens, tiens!…), des originalités pas piquées des vers non plus: vagin stockeur, en labyrinthe ou en pas de vis inversé, clitoris épineux… Bref, une folle variabilité de tailles et de formes, comme le décrit avec grand sérieux mais beaucoup d’humour la biologiste, directrice de recherche au CNRS et au Muséum national d’histoire naturelle de Paris Emmanuelle Pouydebat dans «Sexus animalus»…