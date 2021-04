Syndics à élire – Les duels provoquent parfois d’étonnantes positions à gauche Trois candidats libéraux-radicaux bénéficient de soutiens de la gauche… ou de sa division. À Gland, Prilly ou Avenches, on casse les codes politiques. Jérôme Cachin

À Prilly, le PLR sortant Alain Gilliéron (g.) devra affronter le Vert Maurizio Mattia (d.). Les socialistes auraient trouvé «raisonnable» que le premier n’ait pas d’adversaire.

Les particularités locales justifient-elles de franchir les frontières des camps politiques? Récit de trois bizarreries politiques qui font tache aux yeux des dirigeants des partis cantonaux alliés.

Gland: duel homme-femme

Dans la deuxième ville du district de Nyon, la gauche n’est plus représentée à la Municipalité. Pour la syndicature, la libérale-radicale Christine Girod, municipale depuis 2011, affronte Gérald Cretegny, syndic depuis 2006, membre de la formation Gens de Gland, et aussi du Centre (ex-PDC). Les Gens de Gland ont raflé une courte majorité du Conseil communal et pris cinq sièges à la Municipalité.