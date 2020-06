La Turquie rouvre le Grand Bazar d'Istanbul

L'emblématique Grand Bazar d'Istanbul, fermé depuis le 23 mars, a rouvert lundi alors que la Turquie levait la plupart des restrictions imposées pour endiguer la propagation du coronavirus, selon des correspondants de l'AFP.

Keystone

Le Bazar, qui accueille quelque 3000 boutiques et 30'000 commerçants émerge ainsi de la plus longue fermeture dans près de six siècles d'existence,, en dehors des catastrophes naturelles et des incendies. La réouverture du marché couvert s'est faite dans le cadre de règles strictes édictées par le ministère de la Santé: le port du masque sera obligatoire et un nombre limité de clients sera accepté dans les boutiques.