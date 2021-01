Suisse – Les écoles ne devraient pas fermer dans l’immédiat En Suisse, les élèves devraient pouvoir continuer à aller à l’école tant au niveau primaire qu’au niveau secondaire. En effet, les mesures adoptées jusqu’à aujourd’hui ont permis d’éviter des flambées importantes dans les établissements scolaires.

Les mesures prises jusqu’à maintenant ont permis d’éviter des flambées importantes dans les écoles. Keystone

Les écoles obligatoires et postobligatoires ne devraient pas fermer dans l’immédiat. La Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et la task force scientifique recommandent de maintenir les établissements ouverts.

Que ce soit au niveau du primaire ou du secondaire, l’enseignement présentiel devrait être maintenu, selon les conclusions de la CDIP, dont le Conseil fédéral a pris connaissance mercredi. Une interdiction aurait des répercussions négatives, aussi bien sur la santé psychique des enfants et des jeunes que sur leur scolarité.

Pour la task force, l’enseignement à distance ne devrait être ordonné que si la situation épidémiologique devenait dangereuse ou très dangereuse. Et il devrait être limité au secondaire.

Les mesures prises jusqu’à maintenant ont permis d’éviter des flambées importantes dans les écoles, écrit le gouvernement. D’autres mesures pourraient toutefois être nécessaires en cas de large propagation des nouvelles variantes du coronavirus. Des discussions sont en cours pour élaborer différents scénarios à appliquer aux établissements du secondaire.

Baisse des infections

Actuellement, le nombre de nouvelles contaminations, d’hospitalisations et de décès est en baisse. La situation épidémiologique reste toutefois tendue en raison de la propagation des nouvelles variantes nettement plus contagieuses. Le nombre de contaminations dues à ces mutations continue de doubler chaque semaine.

De plus, une nouvelle souche plus contagieuse, en provenance du Brésil, est venue s’ajouter à celles de Grande-Bretagne et d’Afrique du Sud. Aucune contamination en dehors du Brésil n’a été recensée jusqu’à présent. Les voyageurs en provenance du Brésil sont déjà soumis à une interdiction d’entrée sur le territoire suisse. Et le pays a été placé mercredi sur la liste des zones concernées par la quarantaine.

Pour le Conseil fédéral, il est impératif d’abaisser immédiatement et de manière significative le nombre de cas afin d’éviter une augmentation incontrôlée des contaminations par les nouvelles variantes, ainsi qu’une surcharge du système de santé.

Le gouvernement a par ailleurs rappelé que la Suisse a reçu environ 500’000 doses de vaccin. De nouvelles doses sont en cours d’acquisition et de nouveaux contrats doivent être conclus avec d’autres fabricants.

ATS