Apprentissage de la propreté – Les écoles sont au front pour éviter les enfants en Pampers Les bambins abandonnent les couches-culottes plus tard que les générations qui les ont précédés. L’entrée à l’école permet en général de devenir plus autonomes. Joel Espi Caroline Zuercher

Des enfants en première et deuxième années enfantines, en août 2022 à Lauperswil. L’école débute dès 4 ans, un âge où certains petits ne sont pas encore propres. KEYSTONE

Les enfants porteraient des couches-culottes de plus en plus tard. Parfois jusqu’en 2H, en 3H ou même au-delà. Comme le rapportait la «SonntagsZeitung», cela a conduit un directeur de primaire du canton d’Argovie à envoyer un flyer aux parents, expliquant que les enseignants ne sont pas là pour changer les bambins. Et des parents auraient même payé des personnes pour s’occuper de cette tâche.