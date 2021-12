Explosion des infections – Les écoles vaudoises devront tenir jusqu’à Noël Alors que Berne et Argovie ont avancé les vacances au 17 décembre, Vaud «met tout en œuvre pour ne pas fermer les écoles». Sur le terrain, les infections et la tension montent. Chloé Din

Les écoles vaudoises ne renverront pas les enfants chez eux avant le 24 décembre, comme prévu. Jean-Paul Guinnard

Les écoliers vaudois partiront-ils plus tôt en vacances? Pour l’heure, la réponse du Canton est non, alors que Berne et Argovie ont annoncé la fermeture des classes au 17 décembre au lieu du 24, au vu de leur situation sanitaire. Dans les classes vaudoises, la progression des infections reste pourtant exponentielle, en particulier au niveau primaire, selon un pointage hebdomadaire publié mercredi. À ce stade, plus de 4’700 élèves entre 4 et 12 ans ont été testés positifs depuis la rentrée, soit 7,1%. Des chiffres qui dépassent très largement la situation observée lors de la deuxième vague de l’automne passé.